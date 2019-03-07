قوة حماية سرت تُعلِّق اعتصامها لمنع استغلالها

دورية تابعة لقوة تأمين وحماية سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

علّقت قوة حماية وتأمين مدينة سرت الاعتصام الذي بدأته قبل 48 ساعة؛ احتجاجًا على عدم صرف رواتبهم المتأخرة والتى وصلت إلى 14 شهرًا.

وقال المستشار القانوني بقوة حماية وتأمين سرت سالم الأميل لـ«بوابة الوسط»، إن تعليق الاعتصام جاء «تغليبًا لمصلحة الوطن والمواطن بسرت وقطع الطريق على بعض محاولات استغلال الوقفة الاحتجاجية والاعتصام لمآرب أخرى سياسية بين الشرق والغرب»، وفق قوله.

وأشار الأميل إلى «إزالة السواتر الرملية التي كانت بمداخل المجمع الإداري الحكومي منذ أمس بالكامل»، لافتًا إلى استئناف العمل بالمجلس البلدي سرت وكافة الجهات الحكومية والقطاعات والمراقبات والهيئات في المدينة.

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وأوضح أنّ عددًا من الوفود زارت مقر غرفة حماية وتأمين سرت، للتوصل إلى حلول لفك الاعتصام من بينها مجلس أعيان سرت ومؤسسات خيرية.

وكان مراسل «بوابة الوسط» بسرت قال في السابق إن سبب منع الجهات الحكومية من مزاولة أعمالها، هو تأخر صرف مرتبات قوة حماية سرت العسكرية منذ ما يزيد على 14 شهرًا»، حيث أمهلت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 24 ساعة للاستجابة لمطالبهم، وإلا سيقومون بغلق كل المقار الحكومية والمصارف التجارية وجامعة سرت والطريق الرئيسي للمسافرين.