معيتيق والمجبري وكاجمان يتفقون على خطوات لـ«إصلاح الرئاسي»

نواب رئيس المجلس الرئاسي معيتيق وكاجمان والمجبري. (إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء)

عقد نواب رئيس المجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان وفتحي المجبري وأحمد معيتيق اجتماعًا، الخميس، بمكتب المجبري في ديوان رئاسة الوزراء تناول التطورات التي تشهدها الساحة السياسية الليبية.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء إلى أنّ الاجتماع بحث «الجهود المبذولة لإصلاح آلية عمل المجلس الرئاسي والالتزام بما نصَّ عليه الاتفاق السياسي بما يسهم في تحسين أداء المجلس وحكومة الوفاق الوطني لكي تستجيب لتحديات المرحلة».

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وأضاف البيان أنّ النواب حددوا «جملة من الخيارات والخطوات الواجب اتخاذها في سبيل تحقيق ذلك»، دون أن يقدم البيان مزيدًا من التفاصيل بشأن تلك الخطوات أو الخيارات.

فيما لم يتضح ما إذا كان اجتماع اليوم للنواب الثلاثه امتدادًا لخلاف سابق عندما اتهموا رئيس المجلس فائز السراج، بالاستئثار والانفراد بالقرارات المصيرية، حين طالبوه بـ«العودة لروح المشاركة والتوافق وتغليب المصالح الوطنية الليبية على ما عداها من مصالح شخصية وشللية ضيقة»، على حد تعبيرهم في الرسالة.

يأتي هذا فيما لم يُعلِّق أعضاء المجلس الرئاسي أو نواب الرئيس على اجتماع عقده فائز السراج الأسبوع الماضي في أبو ظبي مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.