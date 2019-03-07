ليبيا تعرض رؤيتها حول تعزيز الشمول المالي في مؤتمر عربي بتونس

منتدى تعزيز الشمول المالي الذي استضافته العاصمة تونس

شاركت رئيس وحدة شؤون المرأة بالهيئة الطرابلسية الدكتورة لميس بن سعد، ممثلة عن ليبيا، في منتدى تعزيز الشمول المالي الذي استضافته العاصمة تونس، بدعوة من المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بالجامعة العربية.

وأقيم منتدى تعزيز الشمول المالي تحت شعار «دورالاتصالات والحلول المالية الرقمية في تعزيز الشمول المالي»، وذلك بحضور أنور معروف وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي، ومروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي والمهندس محمد بن عمر الأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات والعديد من الوزراء في المنطقة.

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من جانبها قالت بن سعد إن المنتدى يأتي «انطلاقًا من الدور الكبير الذي يلعبه الشمول المالي في تحقيق استراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة في الدول العربية، وأثره في تحسين فرص النمو والاستقرار المالي والاجتماعي».

وأضافت أن «المنتدى يتناول دورالاتصالات والحلول المالية الرقمية في تعزيز الشمول المالي، وأهمية الابتكارات التكنولوجية ودورها في تعميم الخدمات المالية».

واستعرض المنتدى العديد من التجارب العربية والدولية في تطبيق استراتيجيات الشمول المالي، مع طرح رؤية عربية مشتركة لأنظمة مالية أكثر سلامة وشمولاً.

وفيما يخص البعد التنموي، أوضحت بن سعد أن المنتدى ناقش دور البنوك المركزية في تعزيز التثقيف المالي وحماية المستهلك، ودور الشمول المالي في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

وتيسير حصولها على التمويل، مؤكدة أن هناك حاجة ملحة لإبراز دور الشمول المالي لدعم حركة التجارة الإلكترونية وأهميتها لتنمية الاقتصاديات المحلية في الدول العربية.

منتدى تعزيز الشمول المالي الذي استضافته العاصمة تونس