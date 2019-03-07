مستشفى الأطفال بطرابلس: تعافي الطفلة المصابة بـ«الملاريا»

المركز الوطني لمكافحة الأمراض

قال مدير عام مستشفى الأطفال بطرابلس أحمد عبد المجيد البشتي، إن الطفلة التي أصيبت مؤخرًا بمرض الملاريا شفيت تمامًا من المرض، وذلك بعدما أثارت إصابتها قلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الذي اتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم انتشار المرض في البلدية.

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وأضاف البشتي أن المستشفى استقبل طفلة تبلغ من العمر 4 أشهر، وبعد تشخيص حالتها تبين أنها مصابة بمرض الملاريا، حيث خضعت للعلاج اللازم، وهي الآن بحالة صحية جيدة.

وفي سياق متصل نفى مدير عام مستشفى الأطفال بطرابلس أن يكون المستشفى قد استقبل أي حالة أخرى مصابة بالمرض نفسه.