مساهل: اجتماع السراج وحفتر بأبوظبي «خطوة هامة»

وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل. (الإنترنت)

رحب وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، بلقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للقوات الملسلحة المشير خليفة حفتر في أبو ظبي، معتبرًا إياه «الخطوة هامة على درب لم الشمل وإنهاء الأزمة».

وأشاد عبد القادر مساهل، خلال كلمته بفعاليات الدورة العادية الـ151 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بـ«الجهود الرامية إلى التحضير الأمثل للمؤتمر الوطني».

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واعتبر الاتفاق الذي جرى التوصل إليه أواخر فبراير بأبو ظبي، برعاية المبعوث الأممي، «خطوة هامة على درب لم الشمل وإنهاء الأزمة بما يشجع كل الأطراف على المُضي قدمًا في هذا الاتجاه»، مجددًا «دعم الجزائر للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، في إطار تنفيذ خطة العمل».

وبشأن أفق الحل في ليبيا، شدد الوزير الجزائري على «أهمية اعتماد مقاربة شاملة تستند أساسًا إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيين وملكيتهم للحل السياسي والوقوف على مسافة واحدة من كافة الأطراف المعنية».

وأضاف أن «الحل السياسي للأزمة هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في هذا البلد الجار والشقيق والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة ترابها وانسجام شعبها والكفيل بالتوصل إلى المصالحة الوطنية».

وعلى الرغم من توصيف ممثل الدبلوماسية الجزائرية لقاء السراج وحفتر بـ«الاتفاق» غير أن الجدل تفجر في ليبيا حول طبيعة مخرجات اجتماع أبو ظبي، وقال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد السلاك إن لقاء أبوظبي كان تشاوريًا ولم ينبثق عنه اتفاق موقع.

وأوضح أنه جرى التوافق في اللقاء على تقليص المرحلة الانتقالية والإسراع في إجراء الانتخابات قبل نهاية هذا العام، وتوحيد مؤسسات الدولة ودعم جهود المبعوث الأممي.