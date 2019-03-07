بريطانيا «متفائلة» بالوصول إلى تسوية سياسية في ليبيا خلال 2019

النائب عبدالسلام كاجمان خلال لقائه القائم بأعمال السفارة البريطانية. (إدارة التواصل)

عبر القائم بالأعمال بالسفارة البريطانية في ليبيا، انغوس ماكي، عن تفاؤله في الوصول إلى تسوية سياسية في ليبيا في عام 2019.

جاء ذلك خلال لقاء النائب بالمجلس الرئاسي عبدالسلام كاجمان، مع القائم بالأعمال بالسفارة البريطانية في ليبيا انغوس ماكي مساء اليوم، لبحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، في بيان صادر عنها اليوم، إن اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء، ناقش التطورات الأخيرة في ليبيا، خاصة في الجنوب الليبي.

وأشاد كاجمان بدور المملكة المتحدة في إعادة وتفعيل البناء المؤسسي في عدد من القطاعات الحكومية في ليبيا من خلال التدريب وإدخال الميكنة وتأهيل الكوادر، ودعم البلديات، بما ينعكس إيجابًا على الأداء الحكومي.

من جهته، أكد ماكي «دعم بلاده التام جهود بعثة الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وتأكيد بلاده على أن القرار بيد الشعب الليبي في تحديد مصيره»، مشيرًا إلى أن «رسالة حكومته، هي أنه يجب أن يكون الحل سلميًا في ليبيا، ولا يوجد حل عسكري لإنهاء الأزمة».

وأشار القائم بالأعمال بالسفارة البريطانية في ليبيا إلى أن المجلة البريطانية المشهورة (الإيكونومست) اختارت أرمينيا في سنة 2018 كدولة واعدة حققت تقدمًا كبيرًا، وهو يتمنى أن يتم اختيار ليبيا لسنة 2019 لتحقيق الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي.

النائب عبدالسلام كاجمان خلال لقائه القائم بأعمال السفارة البريطانية. (إدارة التواصل)

النائب عبدالسلام كاجمان خلال لقائه القائم بأعمال السفارة البريطانية. (إدارة التواصل)