العقاب يبحث مع المجبري استكمال حزمة المعالجات الاقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 07 مارس 2019, 02:24 مساء
النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب خلال لقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الدكتور فتحي المجبري. (الأعلى للدولة)

بحث النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب، اليوم الخميس، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الدكتور فتحي المجبري، بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس آخر المستجدات السياسية على الساحة الليبية.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة إن العقاب جدد التأكيد على ضرورة استكمال حزمة المعالجات الاقتصادية، من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

ووقعت الأطراف المعنية بالبرنامج التنفيذي في سبتمبر الماضي الإصلاحات الاقتصادية، بحضور رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والمبعوث الأممي غسان سلامة، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

ويتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، أربعة بنود، أولها فرض رسوم بنسبة 200% على الدولار ليصبح سعره موحدًا عند 4.25 دينار، بالإضافة إلى إلغاء الاعتمادات.

كما يتضمن البند الثاني رفعًا جزئيًّا للدعم عن المحروقات، وثالث البنود يتمثل في إعادة تفعيل علاوة الأسرة التي تشمل صرف علاوة للطفل والزوجة مباشرة.

فيما يتمثل البند الرابع والأخير في رفع مخصصات الفرد من الدولار سنويًّا من 500 إلى 1000 دولار، وفق برنامج أرباب الأسر.

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