سلامة يبحث مع المشري ترتيبات انعقاد الملتقى الوطني

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مارس 2019, 01:10 مساء
رئيس المجلس الأعلى للدولة المشري خلال لقائه المبعوث الأممي غسان سلامة. (البعثة الأممية)

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم في طرابلس التطورات السياسية الأخيرة وآفاق المرحلة القادمة.

وقالت البعثة الأممية إن سلامة والمشري تطرقا إلى ترتيبات انعقاد الملتقى الوطني وسبل تأمين نجاحه.

ويعتبر المؤتمر الوطني المرتقب، وفق مراقبين، فصلاً جديدًا يراهن عليه الجميع لخروج ليبيا من أزمة تعيشها منذ سنوات، بالنظر إلى وضع إطار زمني للملتقى يكون في الأسابيع الأولى من 2019.

وكان المبعوث الأممي، غسان سلامة، عبَّـر عن ارتياحه للتقدم المحرز في الاستعدادات لعقد الملتقى الوطني الليبي «المؤتمر الجامع» بحضور مختلف الفرقاء الليبيين، مما يمهد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بعد استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بها والمصادقة على الدستور.

والتقى سلامة، أمس الأربعاء، في طرابلس الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي، لبحث التطورات السياسية في البلاد والتحضيرات الحثيثة للملتقى الوطني.

اجتمع الممثل الخاص للأمين العام #غسان_سلامة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اليوم في طرابلس للتشاور حول التطورات السياسية الأخيرة وآفاق المرحلة القادمة، كما تطرقا إلى ترتيبات انعقاد الملتقى الوطني وسبل تأمين نجاحه. pic.twitter.com/Y3Sg9zdENI

— UNSMIL (@UNSMILibya) March 7, 2019

 

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