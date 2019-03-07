«الإصحاح البيئي» يحذر من توافر أركان المثلث الوبائي داخل نطاق أبو سليم

مدير مكتب الإصحاح البيئي في أبو سليم الدكتور محمود ساسي. (الإنترنت)

حذر مدير مكتب الإصحاح البيئي في أبو سليم، الدكتور محمود ساسي، من توافر أركان المثلث الوبائي داخل نطاق البلدية: المسبب، والناقل (أنثى بعوض الأنوفيليس)، والمضيف النهائي.

وقال ساسي في مؤتمر صحفي مشترك مع عميد بلدية أبو سليم عبدالرحمن الحامدي إن البيئة ومسببات نقل الأوبئة في البلدية مساعدة جدًا لانتشار الأمراض، مشيرًا إلى أنه سبق و«حذرنا من فداحة الأوضاع».

وأوضح أن «درجة الحالات المصابة بداء الملاريا في ليبيا ليست من النوع القاتل»، في إشارة إلى حالتين بوادي الديسة جرى تشخيصهما العام 2015، إلى جانب حالة في بلدية أبو سليم.

وأضاف أن المكتب التابع للبلدية أصدر عدة تقارير منذ العام 2012 تحذر من عواقب تسربات في مجرى وادي المجينين، ومحطة الصرف الصحي المتهالكة، والمكب المرحلي الذي لا تتوافر فيه الاشتراطات الصحية، بالإضافة إلى وجود المهاجرين غير الشرعيين.