حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس (7 مارس 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر أغلب مناطق ليبيا بأجواء ربيعية مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

طقس مشمس إلى ظهور بعض السحب العابرة أحيانًا، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا يوم الغد ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.

وتكون درجات الحرارة القصوى مرتفعة نسبيًا أثناء فترة منتصف النهار حيث تتراوح بين (23–27).

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:

الطقس صافٍ إلى قليل الغيوم مع احتمال ظهور شبورة مائية هذه الليلة وفي الصباح الباكر على أقصى الساحل الشرقي، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (22–25)مْ ولا تتجاوز (18)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل ارتفاعًا تدريجىًا خلال اليومين القادمين.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:

طقس مشمس إلى ظهور بعض السحب العابرة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (24-29)مْ وتسجل ارتفاعًا يوم الغد حيث تصل إلى (31)مْ على غدامس وغات.

الكفرة - السرير- تازربو:

طقس مشمس، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (22- 25)مْ وتسجل ارتفاعًا من يوم الغد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا