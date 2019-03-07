حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس (7 مارس 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر أغلب مناطق ليبيا بأجواء ربيعية مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة.
رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
طقس مشمس إلى ظهور بعض السحب العابرة أحيانًا، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا يوم الغد ما قد يتسبب في إثارة الأتربة والغبار.
وتكون درجات الحرارة القصوى مرتفعة نسبيًا أثناء فترة منتصف النهار حيث تتراوح بين (23–27).
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مرادة:
الطقس صافٍ إلى قليل الغيوم مع احتمال ظهور شبورة مائية هذه الليلة وفي الصباح الباكر على أقصى الساحل الشرقي، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (22–25)مْ ولا تتجاوز (18)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل ارتفاعًا تدريجىًا خلال اليومين القادمين.
الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
طقس مشمس إلى ظهور بعض السحب العابرة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.
وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (24-29)مْ وتسجل ارتفاعًا يوم الغد حيث تصل إلى (31)مْ على غدامس وغات.
الكفرة - السرير- تازربو:
طقس مشمس، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (22- 25)مْ وتسجل ارتفاعًا من يوم الغد.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا
|
المدينة
|
درجة الحرارة الصغرى
(م)اليوم
|
درجة الحرارة العظمي (م)اليوم
|
طقس اليوم
|
درجة الحرارة الصغرى (م) غدا
|
درجة الحرارة العظمي (م) غدا
|
طقس يوم الغد
|
زواره
|
09
|
26
|
السماء صافية إلى قليلة السحب
|
12
|
27
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
صبراتة
|
10
|
25
|
السماء صافية
|
11
|
27
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
الزاوية
|
09
|
26
|
السماء صافية
|
10
|
28
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
طرابلس
|
10
|
25
|
السماء صافية
|
11
|
27
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
العزيزية
|
08
|
27
|
السماء صافية
|
09
|
27
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
الخمس
|
09
|
26
|
السماء صافية
|
10
|
27
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
مصراتة
|
08
|
25
|
السماء صافية
|
12
|
26
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
سرت
|
09
|
26
|
السماء صافية
|
10
|
27
|
السماء صافية
|
نالوت
|
09
|
25
|
السماء صافية إلى قليلة السحب
|
10
|
26
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
يفرن
|
08
|
24
|
السماء صافية
|
09
|
24
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
الزنتان
|
09
|
24
|
السماء صافية
|
10
|
25
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
غريان
|
08
|
24
|
السماء صافية
|
09
|
25
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
ترهونة
|
08
|
24
|
السماء صافية
|
09
|
26
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
بني وليد
|
09
|
26
|
السماء صافية
|
10
|
27
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
مزده
|
08
|
25
|
السماء صافية
|
09
|
26
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
ابونجيم
|
10
|
27
|
السماء صافية
|
11
|
28
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
القريات
|
10
|
25
|
السماء صافية
|
11
|
27
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
هون
|
10
|
25
|
السماء صافية
|
11
|
27
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
غدامس
|
11
|
28
|
السماء صافية إلى قليلة السحب
|
11
|
31
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
أوبارى
|
10
|
25
|
السماء صافية
|
11
|
28
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
سبها
|
10
|
25
|
السماء صافية
|
11
|
27
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
مرزق
|
10
|
25
|
السماء صافية
|
11
|
27
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
القطرون
|
10
|
26
|
السماء صافية
|
11
|
28
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
غات
|
12
|
27
|
السماء صافية
|
12
|
31
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
رأس لأنوف
|
11
|
25
|
السماء صافية
|
10
|
27
|
السماء صافية
|
البريقة
|
10
|
24
|
السماء صافية
|
11
|
27
|
السماء صافية
|
اجدابيا
|
08
|
24
|
السماء صافية
|
09
|
27
|
السماء صافية
|
بنغازي
|
06
|
22
|
السماء صافية
|
07
|
24
|
السماء صافية
|
المرج
|
05
|
20
|
السماء صافية إلى قليلة السحب
|
06
|
22
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
البيضاء
|
04
|
18
|
السماء صافية إلى قليلة السحب
|
05
|
20
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
شحات
|
06
|
18
|
السماء صافية إلى قليلة السحب
|
07
|
19
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
درنة
|
09
|
21
|
صافية الى قليلة السحب
|
10
|
23
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
طبرق
|
10
|
22
|
صافية الى قليلة السحب
|
10
|
24
|
السماء صافية
|
جالو
|
10
|
24
|
السماء صافية
|
11
|
27
|
السماء صافية
|
الجغبوب
|
10
|
23
|
السماء صافية
|
11
|
24
|
السماء صافية
|
السرير
|
11
|
24
|
السماء صافية
|
12
|
27
|
السماء صافية
|
تازربو
|
11
|
24
|
السماء صافية
|
12
|
26
|
السماء صافية
|
الكفرة
|
11
|
23
|
السماء صافية
|
12
|
25
|
السماء صافية