مديرية أمن صبراتة تسّير دوريات ثابتة ومتحركة داخل المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مارس 2019, 11:14 صباحا
أحد عناصر مديرية أمن صبراتة. (صورة من المديرية)

أعلن جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية تسيير دوريات ثابتة ومتحركة مشتركة بين مديرية أمن صبراتة والجهاز وتتحرك داخل مدينة صبراتة.

وقال جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية، في بيان صادر عنه اليوم، إنه تم خلال الاجتماع بين مديرية أمن صبراتة ونائب رئيس جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية، الاتفاق على تسيير دوريات ثابتة ومتحركة مشتركة بين المديرية والجهاز وتتحرك داخل مدينة صبراتة.

وأشار البيان إلى أنه «من مهام هذه الدوريات هو استتباب الأمن بالدرجة الأولى وتطبيق القانون، ابتداء من ضبط أي مطلوب بأمر قضائي وانتهاء بالمركبات ذات الزجاج المعتم أو لا تحمل لوحات معدنية»، مؤكدًا أن الدوريات تحركت فعليًا للبدء بالعمل والحد من جميع المظاهر الهدامة.

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