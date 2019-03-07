وكيل اقتصاد «الوفاق» يبحث سبل حماية صناعة المواد الغذائية

وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق خلال لقائه اتحاد المصنعين. (صناعة الوفاق)

بحث وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني، فتحي أونيس، مع ممثلي اتحاد الصناعة الليبي «المختنقات التي يعاني منها الصناع الليبيون في مجال المواد الغذائية وسبل حماية هذه الصناعة وتطويرها».

وقال بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة إن الاجتماع دار حول المختنقات التي يعاني منها الصناع الليبيون في مجال المواد الغذائية، وسبل حماية هذه الصناعة وتطويرها، والتأكد من حجم هذه الصناعات وجودتها ومدى كفايتها للسوق.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة سبل وضع الحلول لتسهيل الإجراءات المصرفية والإدارية لمزاولي النشاط والتنسيق مع مركز الرقابة على الأغذية والمركز الوطني للمواصفات القياسية ومصرف ليبيا المركزي.