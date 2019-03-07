لإعادة مكانته المرموقة.. وكيل تعليم الوفاق يناقش الاهتمام بالمعلم ماديًا ومعنويًا

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الخميس 07 مارس 2019, 09:54 صباحا
وكيل وزارة التعليم خلال لقائه مسؤولين بالنقابة العامة للمعلمين. (تعليم الوفاق)

ناقش وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام، عادل جمعة، مع مسؤولين بالنقابة العامة للمعلمين جملة من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن التعليمي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه بمقر ديوان الوزارة بطرابلس، بحضور نائب نقيب المعلمين علي صالح أبوبكر، وعضو النقابة والمسؤول الإعلامي محمد علي اللافي، ومدير إدارة الاحتياط العام بالوزارة عبدالفتاح الفاضلي.

وتطرق الاجتماع إلى تقييم الإصلاحات التي قامت بها الوزارة وبحث سبل التوسع فيها أكثر حتى تشمل كافة عناصر ومكونات المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى التباحث حول كيفية زيادة الاهتمام بالمعلم ماديًا ومعنويًا بهدف إرجاع هيبته ومكانته المرموقة داخل المجتمع الليبي.
   
من جانبه، أشاد نائب نقيب المعلمين علي أبوبكر بالبرامج التي نفذتها من علاوة للحصة وميزانية تشغيلية للمدارس وصندوق للتكافل الاجتماعي، وكذلك جهودها في الإفراج عن عدد كبير من مرتبات معلمي العقود المتعثرة، فضلاً عن تنفيذ الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية.

وطالب أبوبكر الوزارة بزيادة تركيز اهتمامها بالمعلمين من خلال العمل على الرفع من كفاءتهم وخلق حوافز مادية ومعنوية لهم باعتبارهم محور العملية التعليمية.

وكيل وزارة التعليم خلال لقائه مسؤولين بالنقابة العامة للمعلمين. (تعليم الوفاق)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. طفل إيراني موهوب يقلد محمد صلاح بدقة مذهلة
رياضة عالمية
البعثة الأممية: مقتل وإصابة 21 شخصًا جراء أعمال عنف في ليبيىا خلال يناير
ليبيا
شروط «مهينة» من ميسي للعب أمام منتخب المغرب
رياضة عالمية
وقف بث أغاني مايكل جاكسون في كيبيك
ثقافة وفن
أياكس يزيح ريال مدريد عن عرش أوروبا
رياضة عالمية
عائلة وزير الداخلية السابق عمر السنكي تجدد الدعوة لإطلاقه
ليبيا
معيتيق يبحث مع «ميلانيزي» فتح القنصلية الإيطالية في بنغازي
ليبيا
استقالة وزيرة الخزانة الكندية تفاقم أزمة ترودو في «فضيحة الفساد» بليبيا
ليبيا
«الوطني لتفعيل دستور الاستقلال» يتقدم بمبادرة إلى البعثة الأممية لحل الأزمة ...
ليبيا
ثلاثة وعود من القنطري للطفل الليبي بطل أفريقيا للشطرنج
رياضة محلية
كاركاتير خيري - تطهير سورية والعراق من «داعش»
كاريكاتير
السراج يُنهي الخدمة العسكرية لرئيس الأركان المقال عبدالرحمن الطويل
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تأثير مدمر للتدخين والكحول على الدماغ