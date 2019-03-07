لإعادة مكانته المرموقة.. وكيل تعليم الوفاق يناقش الاهتمام بالمعلم ماديًا ومعنويًا

وكيل وزارة التعليم خلال لقائه مسؤولين بالنقابة العامة للمعلمين. (تعليم الوفاق)

ناقش وكيل الوزارة لشؤون الديوان والتعليم العام، عادل جمعة، مع مسؤولين بالنقابة العامة للمعلمين جملة من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن التعليمي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه بمقر ديوان الوزارة بطرابلس، بحضور نائب نقيب المعلمين علي صالح أبوبكر، وعضو النقابة والمسؤول الإعلامي محمد علي اللافي، ومدير إدارة الاحتياط العام بالوزارة عبدالفتاح الفاضلي.

وتطرق الاجتماع إلى تقييم الإصلاحات التي قامت بها الوزارة وبحث سبل التوسع فيها أكثر حتى تشمل كافة عناصر ومكونات المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى التباحث حول كيفية زيادة الاهتمام بالمعلم ماديًا ومعنويًا بهدف إرجاع هيبته ومكانته المرموقة داخل المجتمع الليبي.



من جانبه، أشاد نائب نقيب المعلمين علي أبوبكر بالبرامج التي نفذتها من علاوة للحصة وميزانية تشغيلية للمدارس وصندوق للتكافل الاجتماعي، وكذلك جهودها في الإفراج عن عدد كبير من مرتبات معلمي العقود المتعثرة، فضلاً عن تنفيذ الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية.

وطالب أبوبكر الوزارة بزيادة تركيز اهتمامها بالمعلمين من خلال العمل على الرفع من كفاءتهم وخلق حوافز مادية ومعنوية لهم باعتبارهم محور العملية التعليمية.

وكيل وزارة التعليم خلال لقائه مسؤولين بالنقابة العامة للمعلمين. (تعليم الوفاق)