التوقيع على عقد إنشاء مبنى فرع لهيئة الرقابة الإدارية بالمرج

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مارس 2019, 09:27 صباحا
حفل توقيع فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمرج. (هيئة الرقابة الإدارية بالمرج)

وقعت هيئة الرقابة الإدارية، مساء الأربعاء، على عقد لإنشاء فرع لها بالمرج.

حضر حفل التوقيع الدكتورة سلطنة المسماري عضو مجلس النواب، وعبدالوهاب العيش وكيل ديوان المجلس البلدي المرج وأعضاء المجلس التسييري للبلدية، وعادل الوراد مدير مكتب التسجيل العقاري المرج، ومدير مكتب رئيس الهيئة، ومدير الإدارة العامة للرقابة على الهيئات والشركات ورئيس لجنة العطاءات بالهيئة ومدير مكتب الشؤون الإعلامية بالهيئة، ومدير فرع الهيئة المرج ومدراء الإدارات بالفرع.

وفي بداية الحفل، أكد مدير مكتب الشؤون الإعلامية «أهمية توفير الإمكانيات للموظفين بالهيئة من أجل أداء مهامهم بالشكل الذي يليق بالهيئة ودورها في المجتمع وهو ما تعمل عليه رئاسة الهيئة وتسعى لتنفيذه».

من جانبه، قال رئيس الهيئة عبدالسلام الحاسي، إن رئاسة الهيئة ومنذ استلامها لمهامها تسعى لتوفير الإمكانيات للفروع ومنها المقرات، سواء بالشراء أو الإيجار أو الإنشاء.

ووجه رئيس الهيئة بالتواصل مع مكتب المشروعات ببلدية المرج لتشكيل لجنة للإشراف على المشروع وتذليل جميع الصعوبات حتى تقوم الشركة المنفذة بالبدء في أعمال المشروع.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنه «كان طموحنا أن يكون هذا المبنى قد وصل في هذا الوقت إلى مراحله النهائية ولكن نظراً لبعض الظروف التي أدت إلى التأخير في إنهاء مراحل التعاقد حالت بيننا وبين ذلك».

وأوضح أن «هذا المشروع هو مكسب لمدينة المرج قبل أن يكون مكسبًا للهيئة، ونتمنى من جميع الجهات بالبلدية التعاون مع الزملاء بفرع الهيئة المرج من أجل استكمال هذا المشروع».


وفي نفس السياق قدم مدير الإدارة العامة للرقابة على الهيئات والشركات ورئيس لجنة العطاءات بالهيئة يوسف بوحنتيشة نبذة شاملة حول المشروع وقام بسرد المراحل التي مر بها المشروع.

وعبرت الدكتورة سلطنة المسماري عضو مجلس النواب عن أملها في أن يكون فرع الهيئة بالمرج حافزاً من أجل تكثيف وتطوير العمل الرقابي وحل مشاكل المواطنين.

وأكد وكيل ديوان المجلس البلدي عبدالوهاب العيش أن المجلس سيقدم الدعم والمساندة للهيئة في إنجاز هذا المشروع.

يذكر أن مشروع إنشاء مقر فرع هيئة الرقابة الإدارية المرج تقوم بتنفيذه شركة البيوض للمقاولات، وأن مدة إنشاء المشروع هي ثمانية عشر شهراً، ويقام على مساحة 2000 متر مربع، ويتكون من خمس طوابق ويحتوي على مكاتب وقاعات اجتماعات ومرافق خدمية متكاملة.

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