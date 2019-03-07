بالصور.. تخرج الدفعة الأولى من القوات الخاصة التابعة للجيش الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 مارس 2019, 08:23 صباحا
حفل تخريج دفعة من القوات الخاصة للجيش الليبي التابعة لمركز تدريب معسكر العزيزية. (صورة من الرئاسي)

شهد آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي، أمس الأربعاء، بحضور العميد عبدالناصر الطيف مدير الأمن، حفل تخرج الدفعة الأولى من القوات الخاصة من الجيش الليبي التابع لمركز التدريب بمعسكر العزيزية «اللواء الرابع سابقًا».

بدأ الاحتفال الذي حضره أيضًا آمر مركز التدريب وعدد من ضباط الجيش وعميد بلدية العزيزية باستعراض عسكري ضخم للخريجين، تحت رعاية القائد الأعلى للجيش الليبي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

كما ألقيت العديد من الكلمات، بينها كلمة مدير الأمن الذي تقدم من خلالها بالشكر والتقدير إلى آمر المنطقة العسكرية الغربية وإلى جميع الضباط التابعين له على مجهوداتهم والتي ساهمت في تخليص وتحرير المنطقة من الجريمة والمجرمين.

وأكد أن «المديرية على تعاون مع الجميع من أجل ترسيخ الاستقرار الأمني وبناء مؤسسات الدولة وخاصة المؤسسات الأمنية والعسكرية».

حفل تخريج دفعة من القوات الخاصة للجيش الليبي التابعة لمركز تدريب معسكر العزيزية. (صورة من الرئاسي)
حفل تخريج دفعة من القوات الخاصة للجيش الليبي التابعة لمركز تدريب معسكر العزيزية. (صورة من الرئاسي)
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