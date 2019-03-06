الغرياني: غسان سلامة وقف بجانب المطالبين بالحكم العسكري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مارس 2019, 11:26 مساء

قال المفتي السابق الشيخ، الصادق الغرياني، إن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة «وقف بجانب المطالبين بالحكم العسكري»، معتبرًا أن غسان سلامة «تجاوز صلاحيته بأن يكون مجرد وسيط محايد يعمل على تسوية الأوضاع في ليبيا».

ورأى الغرياني خلال حديثه لقناة «التناصح»، الأربعاء، أنه «من حق الناس الخروج في مظاهرة سلمية استنكارًا لما يقوم به المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة».

وأكد الصادق الغرياني أن المبعوث الأممي غسان سلامة «تحيز لأحد أطراف النزاع وتحيز ضد أهداف الثورة الليبية».

وأشار المفتي السابق إلى أن غسان سلامة «تثار حوله الشبهات من خلال علاقته بالإمارات وعمله معها في أكثر من مجال، بالإضافة إلى فرض الوصاية وتدخله في الأمور الداخلية في الدولة الليبية بتعيين الوزراء والدبلوماسيين».

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