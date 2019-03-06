مؤسسة النفط وشركاؤها يخصصون 20 مليون دولار لدعم التنمية بالبلديات

وقعت المؤسسة الوطنية للنفط، ومجموعة تضم عددًا من الشركاء الدوليين المتمثلين في ريبسول وتوتال و«أو إم في» و«إكوينور»، والمعروفة باسم «ائتلاف ريبسول»، اتفاقية بقيمة 20 مليون دولار لدعم سلسلة من مشاريع التنمية المستدامة لفائدة القاطنين في المناطق المجاورة للمواقع النفطية.

وقال المكتب الإعلامي إن هذا المبلغ «سيساهم في دعم عدة مشاريع في بلديات أوباري وبنت بية والغريفة وسبها والزنتان وجادو والرياينة ويفرن والرجبان والزاوية الغربية، وذلك على مدى العامين المقبلين».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن هذا المشروع «يؤكد التزام كلا الطرفين بالرفع من المستويات المعيشية ودعم كل المناطق والمجتمعات المجاورة لعمليات قطاع النفط والغاز».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن المشروعات المستهدفة هي تقديم الدعم لمركز علاج مرضى السكري بالزاوية، وإنشاء مركز ثقافي ومركز لبناء القدرات في أوباري، وبرامج لمساعدة الشباب وتقديم الدعم للأندية الرياضية

كما تساهم المشروعات في توفير البنى التحتية الأساسية للمياه اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮب ﻓﻲ كل من بلديات اﻟﻮادي واﻟﺠﺒل، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻔﺮ اﻵﺑﺎر، وصيانة ﺧﺰاﻧﺎت اﻟﻤﻴﺎﻩ اﻟﻤﻮﺟﻮدة، وإنشاء أخرى ﺟﺪﻳﺪة، وﺗوفير ﻤﻀﺨﺎت اﻵﺑﺎر.