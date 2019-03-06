الحكومة الموقتة تصدر قرارًا بـ«الإفراج الطبي» عن البغدادي المحمودي
القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأربعاء 06 مارس 2019, 09:51 مساء
وزير العدل بالحكومة الموقتة، المستشار محمود نوري الفيتوري، يصدر «القرار رقم 15 لسنة 2019 بشأن الإفراج الطبي عن النزيل البغدادي علي أحمد المحمودي لأسباب صحية»، وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك».
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