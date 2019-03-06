صنع الله: نركز على رفع مستويات إنتاج النفط وتطوير التعاون مع الشركاء

لقاء صنع الله مع السفير الإيطالي. (المؤسسة الوطنية للنفط)

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، أن المؤسسة تركز «على رفع مستويات الإنتاج بما يعود بالنفع على كافة الشعب الليبي»، مشددا على رغبة المؤسسة في تعزيز «التعاون مع الشركاء الذين من شأنهم أن يساهموا في جلب الاستثمارات وتوفير أفضل الحلول التقنية لمشاريع المؤسسة، مما سيساعدها على زيادة الإنتاج، وبالتالي تطوير قطاع النفط للأجيال القادمة».

جاء ذلك خلال لقاء صنع الله، اليوم الأربعاء، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو غريمالدي، بمقر المؤسسة في العاصمة طرابلس، الذي جرت خلاله مناقشة سبل التعاون المشترك والفرص التجارية الجديدة في قطاع النفط، وتعزيز التعاون التجاري.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إن لقاء صنع الله والسفير الإيطالي «تطرق إلى سبل تعزيز الاستثمار في ليبيا، إضافة إلى الترتيبات الجارية للتعاون المحتمل بين الشركات الإيطالية والشركات الليبية في المستقبل. كما ناقش كلا الجانبين التوقعات الإيجابية للإنتاج في ليبيا، مسلطيْن الضوء على أهمية الحفاظ على حيادية المؤسسة وتوفير بيئة عمل آمنة».

وأضاف بيان المؤسسة حول اللقاء أنهما تطرقا أيضًا إلى «الوضع الأمني في حقل الشرارة النفطي، حيث رحب الطرفان بإخراج المجموعة المسلحة التي كانت وراء إغلاقه، مما مهد الطريق لعودة عاملي المؤسسة لعملهم بأمان، واستئناف عمليات الإنتاج بصورة تدريجية».