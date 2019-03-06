الحرس البلدي يمهل أصحاب المحال والأكشاك المخالفة بطبرق أربعة أيام لإخلائها

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأربعاء 06 مارس 2019, 09:01 مساء
إحدى حملات التفتيش لجهاز الحرس البلدي في طبرق. (الإنترنت)

أمهل جهاز الحرس البلدي، فرع البطنان، أصحاب محال بيع الخضراوات وأكشاك بيع السجائر الواقعة على الرصيف العام والحدائق والميادين العامة ومواقف السيارات بالمدينة المخالفة، أربعة أيام لإخلائها، منوهًا إلى أن الجهاز سيبدأ حملة الإزالة فور انقضاء المهلة.

وقال مدير جهاز الحرس البلدي فرع البطنان، العقيد صالح حمد عمر لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن هذا التنبيه يأتي «في إطار إعادة هيبة الدولة ومؤسساتها»، موضحًا أن إخلاء المحال والأكشاك المخالفة سيتم «بقوة القانون».

وأكد عمر أن الحرس البلدي يخلي المحال والأكشاك المخالفة «بحماية من منطقة طبرق العسكرية ومديرية أمن طبرق في إطار واجبه المناط به، وهو محاربة كافة الظواهر الهدامة والتعديات الكثيرة التي شهدتها المدينة منذ بداية ثورة 17 فبراير ومنها التعدي على أرصفة ومواقف الدولة من قبل بعض المواطنين».

وأضاف أن حملة الإزالة «ستبدأ يوم الأحد المقبل، وأصحاب هذه الأكشاك معهم أربعة أيام منذ اليوم الأربعاء وسوف نقوم بإزالتها بما فيها وبقوة القانون»، محذرًا «كل مَن سيقف في طريق هذه الحملة من أنه سيعاقب قانونيًّا».

وأوضح مدير جهاز الحرس البلدي، فرع البطنان، أن «هذه الحملة ستكون نتاجها للصالح العام ليستفيد المشاة من هذه الأرصفة وكذلك مواقف السيارات وغيرها» مؤكدًا استمراها حتى إزالة كافة المخالفات بالمدينة.

يشار إلى أن آمر منطقة طبرق العسكرية، اللواء هاشم بورقعة، شكل الأسبوع الماضي قوة مساندة لعمل جهاز الحرس البلدي تتكون من مديرية الأمن وجهاز الدعم المركزي والشرطة العسكرية لإيقاف كافة المخالفين بالمدينة.

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