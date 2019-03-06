السفير الإيطالي يبحث مع عميد الزنتان نتائج لقاء أبوظبي

السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوشينو غريمالدي يلتقى عميد الزنتان مصطفى الباروني

التقى السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوشينو غريمالدي، اليوم الأربعاء، عميد الزنتان مصطفى الباروني؛ لمناقشة نتائج لقاء أبوظبي الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وأشار بيان نشرته السفارة الإيطالية في ليبيا عبر صفحتها على موقع «تويتر»، إلى أن الاجتماع ناقش «التطورات السياسية في أعقاب لقاء أبوظبي، وكذلك مناقشة التعاون الثنائي».

لقاء السراج - حفتر في أبوظبي خطوة اختبارية نحو تقاسم السلطة

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اتفقا خلال اجتماع في أبو ظبي قبل أسبوع، على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة.