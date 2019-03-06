تركيب المنظومة الإلكترونية بالمقر الجديد للمصرف التجاري فرع بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 06 مارس 2019, 04:50 مساء
تركيب المنظومة الإلكترونيةبمقر الفرع الجديد للمصرف التجاري ببني وليد. (الإنترنت)

قام فريق من المهندسين المختصين بتركيب المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمقر الجديد لفرع المصرف التجاري في بني وليد، الكائن بشارع البيئة وسط المدينة، الذي من المقرر أن يجري افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكر مسؤول بالمصرف التجاري في بني وليد لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن المصرف سينظم دورة تدريبية لموظفي الفرع الجديد لعدة أيام لتعريفهم بكيفية العمل بالمنظومة، التي ستربط الفرع ببقية فروع المصرف ليستفيد منها العملاء في كافة الخدمات الإلكترونية.

وتسلمت إدارة المصرف التجاري الوطني، فرع بني وليد، خلال الشهر الماضي بعضًا من المعدات والمكاتب المخصصة للمبنى الجديد بعد استكمال أعمال بناء الفرع الكائن بشارع البيئة وسط مدينة بني وليد.

ويهدف المصرف التجاري في بني وليد إلى تقديم وتسهيل خدماته لكافة العملاء الذين ينتظرون افتتاحه، وربط منظومة الفرع الجديد ببقية الفروع المنتشرة في باقي المدن الليبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وقف بث أغاني مايكل جاكسون في كيبيك
ثقافة وفن
أياكس يزيح ريال مدريد عن عرش أوروبا
رياضة عالمية
عائلة وزير الداخلية السابق عمر السنكي تجدد الدعوة لإطلاقه
ليبيا
معيتيق يبحث مع «ميلانيزي» فتح القنصلية الإيطالية في بنغازي
ليبيا
استقالة وزيرة الخزانة الكندية تفاقم أزمة ترودو في «فضيحة الفساد» بليبيا
ليبيا
«الوطني لتفعيل دستور الاستقلال» يتقدم بمبادرة إلى البعثة الأممية لحل الأزمة ...
ليبيا
ثلاثة وعود من القنطري للطفل الليبي بطل أفريقيا للشطرنج
رياضة محلية
كاركاتير خيري - تطهير سورية والعراق من «داعش»
كاريكاتير
السراج يُنهي الخدمة العسكرية لرئيس الأركان المقال عبدالرحمن الطويل
ليبيا
«هيا نقرأ» حملة لنشر ثقافة المعرفة والوعي في بنغازي
ليبيا
من معسكرات التأهيل إلى المصانع.. مسلمون في الصين يجبرون على العمل مقابل أجور ...
دولى
«الليبية للحديد والصلب» ترفع أسعار منتجاتها بنسبة 20%
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قائمة بالسيارات الأكثر عرضة للسرقة