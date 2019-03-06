تركيب المنظومة الإلكترونية بالمقر الجديد للمصرف التجاري فرع بني وليد

تركيب المنظومة الإلكترونيةبمقر الفرع الجديد للمصرف التجاري ببني وليد. (الإنترنت)

قام فريق من المهندسين المختصين بتركيب المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمقر الجديد لفرع المصرف التجاري في بني وليد، الكائن بشارع البيئة وسط المدينة، الذي من المقرر أن يجري افتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكر مسؤول بالمصرف التجاري في بني وليد لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، إن المصرف سينظم دورة تدريبية لموظفي الفرع الجديد لعدة أيام لتعريفهم بكيفية العمل بالمنظومة، التي ستربط الفرع ببقية فروع المصرف ليستفيد منها العملاء في كافة الخدمات الإلكترونية.

وتسلمت إدارة المصرف التجاري الوطني، فرع بني وليد، خلال الشهر الماضي بعضًا من المعدات والمكاتب المخصصة للمبنى الجديد بعد استكمال أعمال بناء الفرع الكائن بشارع البيئة وسط مدينة بني وليد.

ويهدف المصرف التجاري في بني وليد إلى تقديم وتسهيل خدماته لكافة العملاء الذين ينتظرون افتتاحه، وربط منظومة الفرع الجديد ببقية الفروع المنتشرة في باقي المدن الليبية.