أول اجتماع لغرفة إدارة الحدود يناقش مكافحة التهريب والهجرة

الغرفة المشكَّلة من قبل المجلس الرئاسي بشأن إدارة الحدود تعقد اجتماعها الأول اليوم الأربعاء.

عقدت الغرفة المشكَّلة من قبل المجلس الرئاسي بشأن إدارة الحدود أول اجتماعاتها، اليوم الأربعاء، بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني، ووكيل وزارة المالية، وآمر رئاسة أركان حرس الحدود، ونائب رئيس جهاز المخابرات الليبية، وآمر جهاز حرس السواحل، ورئيس الفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود.

وأشار بيان نشرته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على «فيسبوك» إلى أن «الاجتماع ناقش آلية تفعيل عمل غرفة إدارة الحدود، وتوحيد الرؤية حول عديد القضايا المتعلقة بأمن الحدود؛ لمكافحة عمليات التهريب وتدفق المهاجرين إلى الأراضي الليبية».

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كما جرى الاتفاق على «عقد اجتماعات أخرى للخروج بتوصيات وتحديد المهام والأولويات التي تنظم عمل الغرفة، ووضع خطة لإدارة الحدود».

يذكر أن مهام هذه الغرفة هو الاطلاع بمشاكل الحدود، وتلقي المعلومات بشأنها، وإصدار التعليمات بالأجهزة المعنية والتنسيق فيما يهدف إلى تأمين الحدود الليبية والحد من الانتهاكات والخروقات التي تتعرض لها».

الغرفة المشكَّلة من قبل المجلس الرئاسي بشأن إدارة الحدود تعقد اجتماعها الأول اليوم الأربعاء.

الغرفة المشكَّلة من قبل المجلس الرئاسي بشأن إدارة الحدود تعقد اجتماعها الأول اليوم الأربعاء.