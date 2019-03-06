غسان سلامة يبحث مع ممثلين عن مصراتة تحضيرات الملتقى الوطني

غسان سلامة يلتقى وفدًا من المجلس البلدي والفعاليات المنتخبة في مصراتة (البعثة الأممية)

التقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، اليوم الأربعاء، في طرابلس وفدًا من المجلس البلدي والفعاليات المنتخبة في مصراتة.

وقالت البعثة الأممية، في تغريدة مقتضبة عبر صفحتها على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن اللقاء «بحث التطورات السياسية الأخيرة في البلاد، وتحضيرات الملتقى الوطني».

ونصت استنتاجات باليرمو على إقامة المؤتمر الوطني الجامع مطلع العام الجاري، وأعقبها إصدار رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج قرارًا بتسمية اللجنة التحضيرية للإعداد للمؤتمر.

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ويعتبر المؤتمر الوطني المرتقب، وفق مراقبين، فصلاً جديداً يراهن عليه الجميع لخروج ليبيا من أزمة تعيشها منذ سنوات، بالنظر إلى وضع إطار زمني للملتقى يكون في الأسابيع الأولى من 2019.

وكان المبعوث الأممي غسان، سلامة، عبَّـر عن ارتياحه للتقدم المحرز في الاستعدادات لعقد الملتقى الوطني الليبي «المؤتمر الجامع» بحضور مختلف الفرقاء الليبيين، ما يمهد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بعد استكمال المنظومة التشريعية الخاصة بها والمصادقة على الدستور.