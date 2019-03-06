صعود العملات الرئيسية في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مارس 2019, 03:29 مساء

صعدت العملات الرئيسية الأكثر تداولًا مقابل الدينار في السوق الموازية اليوم الأربعاء.

وارتفع سعر صرف الدولار بفارق 4 قروش، مسجلًا 4.25 دينار مقارنة بـ4.21 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقفز اليورو بفارق 9 قروش، مسجلًا 4.85 دينار مقارنة بـ4.76 دينار أمس، فيما لم يصعد الجنيه الإسترليني سوى قرشين اثنين، مسجلًا 5.40 دينار مقابل 5.38 دينار.

وارتفعت الليرة التركية على نحو طفيف بفارق قرش واحد، مسجلةً 0.79 دينار مقابل 0.78 دينار أمس، في حين استقر الدينار التونسي عند 1.34 دينار ليبي.

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