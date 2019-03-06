قوة حماية وتأمين سرت تغلق المجمع الإداري الحكومي ومحطة كهرباء الخليج البخارية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 06 مارس 2019, 02:59 مساء
محطة كهرباء الخليج البخارية. (صورة من الصفحة الرسمية للمحطة)

أغلقت قوة عسكرية تابعة لقوة حماية وتأمين سرت المداخل الرئيسية للمقار الحكومية بسرت بأكياس من الرمال، ووضعت أفرادًا عسكريين لمنع دخول أي موظف إليها لمباشرة أعمالهم.

ومن بين المقار التي أغلقتها القوة العسكرية، المجلس البلدي سرت، وجهاز الإسكان ولجنة التعويضات المالية، والمكاتب الحكومية بسرت.

وكشف مراسل «بوابة الوسط» بسرت أن قوة حماية سرت العسكرية طوقت محطة كهرباء الخليج البخارية بسرت ومنعت الموظفين من الدخول إليها، مشيرًا إلى أن سبب منع الجهات الحكومية من مزاولة أعمالها، اعتبارًا من اليوم هو تأخر صرف مرتبات قوة حماية سرت العسكرية منذ ما يزيد على 14 شهرًا».

وأكد أن القوة العسكرية أمهلت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 24 ساعة للاستجابة لمطالبهم، وإلا سيقومون بغلق كل المقار الحكومية والمصارف التجارية وجامعة سرت والطريق الرئيسي للمسافرين.

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