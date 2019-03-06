«الإعلام الحربي» تنشر مشاهد لإزالة بوابتي الـ17 والـ18 بمنطقة المثلث في الجنوب الغربي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مارس 2019, 01:04 مساء
مشاهد لإزالة بوابتي الـ17 والـ18 بمنطقة المثلث في الجنوب الغربي. (شعبة الإعلام الحربي)

نشرت شعبة الإعلام الحربي مشاهد من إزالة بوابتي الـ17 والـ18 بمنطقة المثلث في الجنوب الغربي.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، في بيان صادر عنها اليوم، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «المقطع يوضح النيران وهي تلتهم هاتين البوابتين بعد أن كانتا أوكارًا لإهانة الناس وإذلالهم وسلبهم طيلة المدة الماضية»، مشيرة إلى أن «القوات المسلحة أزالتهما بعد ورود العديد من الشكاوى حولهما».

وكانت غرفة عمليات الكرامة أصدرت تعليماتها مساء أمس الثلاثاء لإلغاء بوابة الـ17 وبوابة الـ18 اللتين تقعان في المثلث بين مناطق الجنوب الغربي، وهي أوباري وغات والعوينات بوادي الحياة، والجنوب أي مناطق مرزق وغدوة وأم الأرانب وغيرها من القرى الصغيرة، بعد ورود العديد من الشكاوى حول هاتين البوابتين اللتين كانتا قائمتين قبل وصول القوات المسلحة إلى المنطقة ضمن عمليات تطهير الجنوب.

وكان الناطق باسم القوات الخاصة، العقيد ميلاد الزوي، أعلن في أوائل فبراير الماضي تمكن قوات الجيش الليبي من السيطرة على بوابة الـ17 جنوب سبها، ضمن عمليات تطهير الجنوب الليبي التي أطلقتها القيادة العامة للجيش الليبي.

مشاهد لإزالة بوابتي الـ17 والـ18 بمنطقة المثلث في الجنوب الغربي. (شعبة الإعلام الحربي)
مشاهد لإزالة بوابتي الـ17 والـ18 بمنطقة المثلث في الجنوب الغربي. (شعبة الإعلام الحربي)
مشاهد لإزالة بوابتي الـ17 والـ18 بمنطقة المثلث في الجنوب الغربي. (شعبة الإعلام الحربي)
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