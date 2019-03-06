الكهرباء تناقش سبل تشغيل شبكات التوزيع بسهل الجفارة والنواحي الأربع والوسطى والمرقب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مارس 2019, 12:30 مساء
اجتماع للشركة العامة للكهرباء. (الكهرباء)

ناقش اجتماع للشركة العامة للكهرباء، الأربعاء، تذليل الصعاب والعراقيل التي تواجه الإدارات الفنية ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها من أجل استقرار الشبكة الكهربائية ورفع كفاءتها.

وقالت شركة الكهرباء، في بيان صادر عنها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه عقد صباح الأربعاء اجتماعًا موسعًا بمقر الشركة الرئيس (السواني)، لمتابعة تنفيذ وتشغيل دعم شبكات التوزيع بمناطق (سهل الجفارة والنواحي الأربع والوسطى والمرقب) وما تم إنجازه لكافة مشروعات عقود دعم الشبكة بالمناطق.

كما ناقش الاجتماع المشاكل والعراقيل التي تواجه سير عمل تلك الإدارات الفنية ووضع الحلول المناسبة لمعالجتها من أجل سير العمل على أكمل وجه.

حضر الاجتماع الذي ترأسه المدير التنفيذي للشركة المهندس علي ساسي، مساعد المدير التنفيذي لشؤون العمليات والمديرين العامين لإدارات التوزيع وشبكات الجهد المتوسط ومشروعات التوزيع ومساعده ومديري إدارات مشروعات التوزيع بمناطق (طرابلس – زليتن – الغربية – الوسطى) ومديري إدارات التوزيع بمناطق ( المرقب – زليتن – غريان – الجبل – الغربية – الساحل الغربي – الجفارة – ترهونة ) ومديري عقود مشروعات دعم الشبكة بالمنطقة الغربية ومدير إدارة متابعة مشروعات التوزيع ومدير دائرة متابعة تشغيل المشروعات ومدير إدارة التوريدات ومدير إدارة الهندسة.

اجتماع للشركة العامة للكهرباء. (الكهرباء)
اجتماع للشركة العامة للكهرباء. (الكهرباء)
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