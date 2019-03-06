آمر «سبها العسكرية» يهدد: سلاح الجو سيتعامل مع أي شاحنات صهاريج وقود خارج الطرق الرئيسية

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 06 مارس 2019, 12:03 مساء
إحدى قوافل الوقود المتجهة إلى الجنوب الليبي. (أرشيفية الإنترنت)

هدد آمر منطقة سبها العسكرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي اللواء المبروك محمد الغزوي، شاحنات صهاريج الوقود خارج الطرق الرئيسية، بأن سلاح الجو سيتعامل مباشرة معها.

وأكد الغزوي في بيان نشرته الصفحة الرسمية لمنطقة سبها العسكرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه سيتم مراقبة الطرق التي يستخدمها المهربون لتهريب الوقود والهجرة غير الشرعية، بضربها أينما كانت أو وجدت.

وأوضح آمر منطقة سبها العسكرية، أن منطقة سبها العسكرية وغرفة عمليات القوات الجوية، لن تتحمل أي مسؤولية قانونية بعد هذا البلاغ، اعتباراً من يوم غدٍ الخميس 7 مارس الجاري.

وأعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، انطلاق قافلة مساء الثلاثاء وهي محملة بحوالي (1,205,000) مليون لتر من بنزين السيارات وحوالي (174,000) ألف لتر من وقود الديزل.

وناشدت شركة البريقة المواطنين في مختلف المناطق وخصوصًا الجنوب، الإبلاغ عن أي مخالفات ترصد عن طريق التواصل مع الصفحة الرسمية لشركة البريقة على موقع الفيسبوك، أو من خلال الاتصال بالرقم المخصص للبلاغات والمعلن عنه بصفحة شركة البريقة.

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