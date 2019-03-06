حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء (6 مارس 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر أغب مناطق ليبيا بطقس ربيعي مشمس.
رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة يوم الغد مع احتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل على بعض المناطق، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط من مساء الغد على المناطق الساحلية.
وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (21–26) وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا وطفيفًا خلال اليومين القادمين.
الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:
السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (21–24)مْ ومابين ( 16 - 19)مْ على المناطق الجبلية وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا وطفيفًَا خلال اليومين القادمين.
الجفرة - سبها - غـات- غدامس - الحمادة:
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة يوم الغد، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الجمعة على غدامس والحمادة مما قد يتسبب إثارة الأتربة والرمال.
وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (22-27)مْ وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا وطفيفًا خلال اليومين القادمين.
الكفرة - السرير- تازربو:
طقس مشمس، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة يوم الغد على الكفرة، فيما تترواح درجات الحرارة القصوى بين (21- 24)مْ.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا:
|
المدينة
|
درجة الحرارة الصغرى
(م)اليوم
|
درجة الحرارة العظمي (م)اليوم
|
طقس اليوم
|
درجة الحرارة الصغرى (م) غدا
|
درجة الحرارة العظمي (م) غدا
|
طقس يوم الغد
|
زواره
|
09
|
20
|
السماء صافية
|
10
|
27
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
صبراتة
|
10
|
20
|
السماء صافية
|
11
|
24
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
الزاوية
|
09
|
24
|
السماء صافية
|
10
|
28
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
طرابلس
|
10
|
19
|
السماء صافية
|
11
|
20
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
العزيزية
|
08
|
25
|
السماء صافية
|
09
|
25
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
الخمس
|
09
|
20
|
السماء صافية
|
10
|
22
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
مصراتة
|
08
|
22
|
السماء صافية
|
09
|
23
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
سرت
|
09
|
19
|
السماء صافية
|
10
|
21
|
السماء صافية
|
نالوت
|
09
|
20
|
السماء صافية
|
10
|
21
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
يفرن
|
08
|
19
|
السماء صافية
|
09
|
19
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
الزنتان
|
09
|
23
|
السماء صافية
|
10
|
19
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
غريان
|
08
|
19
|
السماء صافية
|
09
|
23
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
ترهونة
|
08
|
19
|
السماء صافية
|
09
|
27
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
بني وليد
|
09
|
22
|
السماء صافية
|
10
|
24
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
مزده
|
08
|
22
|
السماء صافية
|
09
|
22
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
ابونجيم
|
10
|
25
|
السماء صافية
|
11
|
28
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
القريات
|
10
|
20
|
السماء صافية
|
11
|
26
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
هون
|
10
|
21
|
السماء صافية
|
11
|
26
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
غدامس
|
11
|
24
|
السماء صافية
|
11
|
30
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
أوبارى
|
10
|
24
|
السماء صافية
|
11
|
25
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
سبها
|
10
|
21
|
السماء صافية
|
11
|
25
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
مرزق
|
10
|
20
|
السماء صافية
|
11
|
24
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
القطرون
|
10
|
21
|
السماء صافية
|
11
|
25
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
غات
|
12
|
24
|
السماء صافية
|
12
|
28
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
رأس لأنوف
|
09
|
24
|
السماء صافية
|
10
|
26
|
السماء صافية
|
البريقة
|
10
|
24
|
السماء صافية
|
11
|
26
|
السماء صافية
|
اجدابيا
|
08
|
22
|
السماء صافية
|
09
|
24
|
السماء صافية
|
بنغازي
|
06
|
19
|
السماء صافية
|
07
|
20
|
السماء صافية
|
المرج
|
05
|
18
|
السماء صافية
|
06
|
20
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
البيضاء
|
04
|
18
|
السماء صافية
|
05
|
20
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
شحات
|
06
|
17
|
السماء صافية
|
07
|
19
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
درنة
|
06
|
19
|
صافية الى قليلة السحب
|
07
|
21
|
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب
|
طبرق
|
10
|
21
|
صافية الى قليلة السحب
|
10
|
23
|
السماء صافية
|
جالو
|
10
|
23
|
السماء صافية
|
11
|
24
|
السماء صافية
|
الجغبوب
|
10
|
21
|
صافية الى قليلة السحب
|
11
|
22
|
السماء صافية
|
السرير
|
11
|
23
|
صافية الى قليلة السحب
|
12
|
25
|
السماء صافية
|
تازربو
|
11
|
24
|
السماء صافية
|
12
|
25
|
السماء صافية
|
الكفرة
|
11
|
23
|
السماء صافية
|
12
|
24
|
السماء صافية