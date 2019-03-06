حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء (6 مارس 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر أغب مناطق ليبيا بطقس ربيعي مشمس.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة يوم الغد مع احتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل على بعض المناطق، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط من مساء الغد على المناطق الساحلية.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (21–26) وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا وطفيفًا خلال اليومين القادمين.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده:

السماء صافية إلى قليلة السحب، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (21–24)مْ ومابين ( 16 - 19)مْ على المناطق الجبلية وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا وطفيفًَا خلال اليومين القادمين.

الجفرة - سبها - غـات- غدامس - الحمادة:

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة يوم الغد، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط يوم الجمعة على غدامس والحمادة مما قد يتسبب إثارة الأتربة والرمال.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين (22-27)مْ وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا وطفيفًا خلال اليومين القادمين.

الكفرة - السرير- تازربو:

طقس مشمس، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة يوم الغد على الكفرة، فيما تترواح درجات الحرارة القصوى بين (21- 24)مْ.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومناطق ليبيا: