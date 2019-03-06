بعد صيانتهما.. الأمم المتحدة تسلم مركز صبراتة الصحي وقسم الإسعاف بمستشفى المدينة للبلدية

حفل تسليم المركز الصحي بصبراتة وقسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى صبراتة التعليمي إلى بلدية المدينة. (صورة من الأمم المتحدة)

سلم كل من البرنامج الإنمائي ووزارتا الحكم المحلي والصحة، المركز الصحي بصبراتة وقسم الإسعاف والطوارئ بمستشفى صبراتة التعليمي إلى بلدية المدينة، بعد الانتهاء من صيانتهما.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن هذين المرفقين سيقدمان خدماتهما لسكان صبراتة والمناطق الواقعة بين الزاوية ورأس جدير.

وفي إطار البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، في ليبيا، جرى في يناير الماضي، افتتاح 3 مؤسسات تدريبية وإطلاق برنامج لتدريب أكثر من 1800 من ضباط الشرطة والشرطة القضائية في ليبيا خلال 2018.

وقال البرنامج الإنمائي إن إطلاق البرنامج خطوة جديدة لبناء مؤسسات سيادة القانون والأمن في ليبيا، في إطار البرنامج المشترك للشرطة والأمن.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن انضمام إيطاليا والأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إلى برنامج «استعادة الاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا»، والذي يمتد إلى ثلاث سنوات، بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 50 مليون يورو، يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية وقدرة السكان الأكثر ضعفًا في 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا.

وأكدت البعثة الأوروبية أن السلطات الليبية والشركاء المنفذين اجتمعوا لمناقشة الفرص للاستجابة مباشرة لهذا البرنامج لاحتياجات المواطنين الليبيين من خلال دعم البلديات، فيما يتمثل الهدف في تعزيز البلديات في توفير الخدمات الأساسية، من خلال أعمال إعادة التأهيل، وتوفير المعدات وأنشطة تنمية القدرات، مع التركيز على قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي.

وقالت السفارة الإيطالية في طرابلس: «بعد عام ونصف من العمل الشاق المشترك بين إيطاليا والمجلس الرئاسي، أعلنا اليوم بدء المرحلة التشغيلية لأكبر برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي في ليبيا. بفضل عملنا المكثف والمثمر مع وزارة الحكم المحلي، أنشأنا مع الشركاء الليبيين إطارًا قويًا لتلبية المتطلبات الأساسية لـ24 بلدية في جميع المناطق الليبية»، مشيرة إلى أن الاجتماع الأول كان للجنة التوجيهية للبرنامج «بمثابة لحظة حاسمة بالنسبة للشركاء المنفذين، فإيطاليا ساهمت بمبلغ 22 مليون يورو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ساهم بـ18 مليون يورو، واليونيسيف بـ10 ملايين يورو، لفهم أولويات وأهداف الحكومة الليبية.

وأكدت أن «أولويتنا هي دعم المؤسسات الليبية في تحقيق الاستقرار من خلال تعزيز بنيتها التحتية لتوفير الخدمات، مع تحسين الظروف المعيشية للسكان الليبيين، ونحن نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع شركائنا الليبيين والدوليين لتحقيق أهدافنا المشتركة في الأشهر المقبلة».

وقال سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، آلان بوجيا: «هذا هو أكبر برنامج يموله الاتحاد الأوروبي بدعم مباشر لتحسين تقديم الخدمات العامة الرئيسية من قبل البلديات الليبية. إن توفير الوصول إلى الخدمات الجيدة في الوقت المناسب، وخاصة بالنسبة للأشخاص الأكثر ضعفًا في البلاد، أمر ضروري لمستقبل ليبيا. وكما يغطى البرنامج 24 بلدية ليبية، فإن هدفها هو المساهمة في تغطية واسعة ومتوازنة في جميع أنحاء البلاد».