الجزائر تشترط توحيد المؤسسات لإنجاح المسار السياسي الليبي

وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل. (الإنترنت)

اشترط وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل الثلاثاء توحيد مؤسسات الدولة لتهيئة الأرضية في نجاح عملية التسوية السياسية في ليبيا، حيث أقر بصعوبة إيجاد حل للأزمة مع وجود تدخلات خارجية.

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وقال مساهل خلال مؤتمر صحفى ثلاثي مع نظيره المصري سامح شكري والتونسي خميس الجهيناوي في القاهرة، مساء الثلاثاء، إن توحيد جميع المؤسسات الليبية سواء العسكرية والأمنية أو الاقتصادية شرطا لنجاح المسار السياسي الليبي.

وأشار مساهل إلى انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة في المناطق التي تعيش هشاشة أمنية وتكون جاذبة للجماعات «الإرهابية» والمقاتلين الأجانب، مشددا على ضرورة دعم دول الجوار للشعب الليبي في بناء مؤسساتها الوطنية.

وأضاف أن الجزائر ومصر وتونس بحاجة إلى دولة ليبية مستقرة، مؤكدا أنه لا يوجد حل للأزمة الليبية دون توافق الليبيين أنفسهم.

وتوج الاجتماع الثلاثي بإصدار بيان مشترك للدول الثلاثة، أكدت خلاله كل من مصر والجزار وتونس، على التزامهم «بالتكاتف سويا من أجل الحفاظ على سلامة الأراضي الليبية ووحدة كيانها واستقلالها وسيادتها على أراضيها»، كما جددوا «التزامهم بدعم ليبيا في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها ومساندة الشعب الليبي في تحقيق ما يصبو إليه من بناء دولة مستقلة ذات مؤسسات وطنية وموحدة، والمساعدة في تحقيق المصالحة الوطنية المنشودة بما يحقق عودة الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد».

كما أكدت الدول الثلاثة في البيان موقفها الداعم للحل السياسي في ليبيا «الذي يستند إلى الحوار الشامل والتوافق بين أطراف الأزمة على إنجاز المرحلة الانتقالية لحين اتمام الاستحقاقات الانتخابية استنادا إلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في ديسمبر 2015 باعتباره المرجعية الأساسية لأي تسوية سياسية للأزمة».

وجدد الوزراء الثلاثة خلال الاجتماع «مناشدتهم لجميع الأطراف بالتحلي بالمسؤولية وإبداء المرونة اللازمة والتعاطي بإيجابية مع مقتضيات العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة وإعلاء المصلحة الوطنية الليبية العليا دون غيرها».

كما جددوا دعمهم للمبعوث الأممي غسان سلامة «من أجل مواصلة جهوده الهادفة إلى التطبيق الكامل لخطة العمل من أجل ليبيا، والتي تناولت معالجة كافة جوانب الأزمة حتى التوصل لتسوية شاملة تستند إلى التوافق بين كافة الأطراف مع الالتزام بمبدأ الملكية الليبية للعملية السياسية».