مصلحة الأحوال المدنية تفتح «المكتب الخدمي» شرق سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 مارس 2019, 02:34 صباحا

أعلن رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، افتتاح «المكتب الخدمي الاربعين»،شرق مدينة سرت.

وأوضح رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، في تغريدة على حسابه بـ«تويتر» الأربعاء أن «المكتب الخدمي الاربعين تضم خدماته مناطق شرق سرت وابوزاهيه والحنيوة وسلطان».

ولفت محمد بالتمر إلى أن «المصلحة عازمة على تقديم خدماتها في كامل مناطق ليبيا للتخفيف على المواطن مشقة التنقل وعدم المركزية».

افتتاح مكتب السجل المدني جنوب سرت

يذكر أن الناطق باسم المجلس البلدي سرت محمد الأميل، أعلن الأربعاء الماضي افتتاح المقر الإداري لمكتب السجل المدني بأبو هادي جنوب سرت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استقالة وزيرة الخزانة الكندية تفاقم أزمة ترودو في «فضيحة الفساد» بليبيا
ليبيا
«الوطني لتفعيل دستور الاستقلال» يتقدم بمبادرة إلى البعثة الأممية لحل الأزمة ...
ليبيا
ثلاثة وعود من القنطري للطفل الليبي بطل أفريقيا للشطرنج
رياضة محلية
كاركاتير خيري - تطهير سورية والعراق من «داعش»
كاريكاتير
السراج يُنهي الخدمة العسكرية لرئيس الأركان المقال عبدالرحمن الطويل
ليبيا
«هيا نقرأ» حملة لنشر ثقافة المعرفة والوعي في بنغازي
ليبيا
من معسكرات التأهيل إلى المصانع.. مسلمون في الصين يجبرون على العمل مقابل أجور ...
دولى
«الليبية للحديد والصلب» ترفع أسعار منتجاتها بنسبة 20%
ليبيا
ليبيا مدعوة لتغذية قاعدة بيانات للمقاتلين الإرهابيين
ليبيا
تقرير: طائرات تجسس أميركية تنطلق من بلدة تونسية لملاحقة الفارين من ليبيا
ليبيا
كاركاتير حليم - عندك دستور؟!
كاريكاتير
كاركاتير خيري - رالي المصالح في ليبيا
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

قائمة بالسيارات الأكثر عرضة للسرقة