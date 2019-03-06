مصلحة الأحوال المدنية تفتح «المكتب الخدمي» شرق سرت

أعلن رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، افتتاح «المكتب الخدمي الاربعين»،شرق مدينة سرت.

وأوضح رئيس مصلحة الأحوال المدنية، محمد بالتمر، في تغريدة على حسابه بـ«تويتر» الأربعاء أن «المكتب الخدمي الاربعين تضم خدماته مناطق شرق سرت وابوزاهيه والحنيوة وسلطان».

ولفت محمد بالتمر إلى أن «المصلحة عازمة على تقديم خدماتها في كامل مناطق ليبيا للتخفيف على المواطن مشقة التنقل وعدم المركزية».

افتتاح مكتب السجل المدني جنوب سرت

يذكر أن الناطق باسم المجلس البلدي سرت محمد الأميل، أعلن الأربعاء الماضي افتتاح المقر الإداري لمكتب السجل المدني بأبو هادي جنوب سرت.