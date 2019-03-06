وزارة الاقتصاد: الموردون تعهدوا بأن تكون سلع شهر رمضان بأسعار منافسة

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الأربعاء 06 مارس 2019, 01:25 صباحا

أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة أن موردي المواد الأساسية الغذائية خلال شهر رمضان المبارك تعهدوا بأن تكون بـ«أسعار منافسة».

وقال المكتب الإعلامي للوزارة إن وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة فتحي اونيس اجتمع بممثلي اتحاد الغرف وممثلي بعض الشركات المتخصصة في استيراد المواد الغذائية.

ولفت المكتب الإعلامي إلى اونيس الكميات الموردة من المواد الاساسية الغذائية لنهاية هذه السنة وتم الاطمئنان على توفرها بشكل كبير وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الوزارة «تعهدت بمساندتهم في وضع الحلول لها والعمل على استقرار السوق وتوفير السلع ذات الجودة العالية والأسعار المنافسة».

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