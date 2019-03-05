السراج: إعلان الترتيبات المالية قريبًا.. والرواتب تستنزف 60% من الميزانية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 مارس 2019, 09:34 مساء
رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يتحدث أمام اجتماع عمداء البلديات (حكومة الوفاق)

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، الإصلاحات الاقتصادية أدت إلى تقليص العجز، وتراجع تدريجي للتدهور في سعر الدينار، وانخفاض أسعار المواد الأساسية، لافتًا إلى أنّ تلك «مرحلة أولى تتبعها مراحل متفق بشأنها».

وأشار السراج في كلمته أمام اجتماع عمداء البلديات إلى «استكمال هيكلية ميزانية الدولة والتي تستنزف الرواتب أكثر من 60% منها، ليوزع ما تبقى لتغطية الاحتياجات والقطاعات المختلفة ومشاريع الخدمات والتنمية». 

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وأشاد رئيس المجلس الرئاسي بتعاون وتجاوب المؤسسات المالية والاقتصادية المختلفة، مؤكدًا أن الترتيبات المالية لعام 2019 ستعلن قريبًا.

فيما شدد على أنّ «الترتيبات الأمنية التي تم إنجاز مراحل منها، وتمضي تحت إشراف وزارة الداخلية والجهات المعنية الأخرى بوتيرة مختلفة تسرع أحيانًا وتبطء في أحيان أخرى».

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وتطرق السراج خلال حديثه إلى موضوع حقل الشرارة النفطي، ساردًا تطور الأحداث منذ زيارته للحقل في شهر ديسمبر الماضي، وما جرى من تنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط لإيجاد حلول لاستئناف عمليات الضخ.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق على ترتيبات أمنية تحت إشراف المؤسسة تقضي بإخراج جميع المدنيين من الحقل، وبذلك صدر الإعلان عن رفع القوة القاهرة، قائلاً: «إن عمليات العبث والابتزاز التي تطال المنشآت الحيوية يجب أن تتوقف فالمتضرر هو المواطن».

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