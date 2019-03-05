السراج: اتفقنا في «اجتماع أبو ظبي» على الإسراع بتوحيد المؤسسات وإنجاز الانتخابات قبل 2019

قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، إن اجتماع أبو ظبي الذي جمعه بالقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر الخميس الماضي انتهى بالاتفاق على ثلاث نقاط رئيسية لحلحلة الأزمة الليبية.

وأشار السراج في كلمته أمام اجتماع عمداء البلديات، إلى أن النقاط الثلاثة التي جرى الاتفاق عليها تتمثل في: عدم إطالة الفترة الانتقالية، وضرورة توحيد المؤسسات والإصرار في ذلك، وإنجاز الانتخابات قبل نهاية 2019، وتوفير المناخ الملائم لإجرائها.

وتابع السراج: «إن السلام هو خيارنا، والبديل هو حرب أهلية تُدمّر البنيّة التحتية، وهو ليس خيارنا»، لافتًا إلى أنّ هناك «فئة صغيرة تحاول أنّ تجرنا إلى تدمير كل إمكانياتنا ولا أظن أنّ الليبيين سيرتضون بذلك».

وأشار إلى أنّ «عدم التوافق بين الليبين يعني استمرار الصراع، واستمرار منْ يوفر السلاح لهذه الأطراف، والخاسر هو الوطن»، متابعًا: «كفى مزيدات، وليس لأحد الحق في إصدار صكوك الوطنية، لا إقصاء لأحد لأنه ما يمكن البناء عليه اليوم ربما لا يكون متاحًا غدًا»