ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والإسترليني في السوق الرسمية

العملات الأجنبية الرئيسية تشهد تباينًا أمام العملة المحلية في السوق الرسمية

تراجع سعر صرف الدولار وارتفع اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدينار، اليوم الثلاثاء في السوق الرسمية، مقارنة بأسعار أمس الإثنين، حسب مصرف ليبيا المركزي.

وسجلت العملة الأميركية ارتفاعًا بنسبة 0.1% أمام العملة المحلية، حيث بلغ سعر الدولار 1.3882 دينارًا اليوم، مقارنة 1.3862 دينار أمس الإثنين.

لكنّ العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) تراجعت بنسبة 0.1% أمام العملة المحلية، حيث سجل اليورو 1.5730 دينارًا اليوم، مقابل 1.5755 دينار خلال الفترة نفسها، كما هبط الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% أمام العملة المحلية، مسجلاً 1.8273 دينار اليوم، مقابل 1.8346 دينار أمس الأحد.

صعود الدولار واليورو في السوق الموازية

أما الين الياباني فاستقر عند 1.2400 دينار اليوم، لكنّ اليوان الصيني ارتفع إلى 0.2072 دينار، مقابل 0.2070 أمس.

وأمام بعض العملات الخليجية المرتبطة بالعملة الأميركية، تراجع سعر صرف الدينار أمام الريال السعودي الذي ارتفع إلى 0.3702 دينار مقابل 0.3696 ديار أمس، كما هبط أمام الدرهم الإماراتي الذي صعد إلى 0.3779 دينار مقارنة بـ0.3774 دينار.

تأتي هذه الأسعار قبل إضافة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183% على بعض المسحوبات التي حددها المجلس الرئاسي العام الماضي وفق برنامج الإصلاح الاقتصادي.