مؤسسة النفط: 30% نسبة الانخفاض في إيرادات النفط خلال يناير

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 مارس 2019, 06:41 مساء
المؤسسة الوطنية للنفط تنشر إيرادات شهر يناير من مبيعات النفط الخام ومشتقاته

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن عائدات قطاع النفط سجلت خلال شهر يناير الماضي 1.6 مليار دولار، بانخفاض قدره 680 مليون دولار 30%، مقارنة بالشهر الماضي.

وقالت المؤسسة، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إنّ إيرادات شهر يناير من مبيعات النفط الخام ومشتقاته، بالإضافة إلى عائدات الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز بلغت 1.6 مليار دولار.

وأشارت المؤسسة إلى أنّها نجحت خلال عام 2018 في تحقيق أعلى إيرادات نفطية منذ خمس سنوات، لكنّها واجهت ظروفًا صعبة في نهاية العام، تمثلت في تعقد الأوضاع الأمنية في الجنوب، فضلاً عن إغلاق أكبر حقل نفطي في ليبيا (الشرارة) لمدّة تقارب ثلاثة أشهر حتى يوم 4 مارس 2019 من الجماعة المسلحة أثر كبير على عائدات النفط.

1.8 مليار دولار خسائر إغلاق حقل الشرارة منذ ديسمبر.. واستئناف الإنتاج خلال ساعات

وقال رئيس مؤسسة النفط، المهندس مصطفى صنع الله، إنّ «حماية العاملين دومًا ستمثل الأولوية بالنسبة للمؤسسة، وفي الوقت نفسه لم نوفر أي جهد لإيجاد حل لاستئناف عمليات الإنتاج في حقل الشرارة النفطي».

وتابع: «بعد رفع حالة القوة القاهرة، نأمل أن تتفهم مختلف الأطراف أهمية السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بمزاولة عمليات الإنتاج دون أية عوائق، إضافة إلى ضرورة إبقائها بعيدة عن كل المساومات السياسية والعسكرية. فنحن لن نسمح مجددًا للجماعات المسلحة باستخدام نفس الأساليب للحيلولة دون تحقيق الانتعاش الوطني والاقتصادي».

واختمت المؤسسة بأنها «ستواصل بذل قصارى جهدها لإيجاد فرص إنتاج جديدة للنفط والغاز على مدار العام».

وكانت مؤسسة النفط أعلنت في السابق رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي، وذلك بعد التأكّد من خروج المجموعة المسلّحة المسؤولة عن إغلاقه منذ ديسمبر الماضي.

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