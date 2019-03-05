مصلحة الموانئ توقع عقدًا مع شركة تركية لإعداد تصاميم كورنيش طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 مارس 2019, 05:54 مساء
توقيع العقد بين مصلحة الموانئ والشركة التركية. (مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات)

وقعت مصلحة الموانئ، اليوم الثلاثاء، عقدًا مع شركة «تيميل» التركية من أجل إعداد «الدراسات والتصاميم اللازمة في منطقة الكورنيش والتي ستستغرق 10 أشهر لإعدادها» وفق ما نشره مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات عبر صفحته على «فيسبوك».

وأوضح مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني أن هذه العملية تأتي «في إطار الإسراع لإيجاد حل لمشكلة الحزام الرصيفي لمدينة طرابلس (الكورنيش)».

وحضر مراسم التوقيع التي جرت اليوم بمقر ديوان وزارة المواصلات في طرابلس، رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري ومدير فرع شركة «تيميل» التركية بليبيا وبرعاية المفوض بوزارة المواصلات ووكيل الوزارة لشؤون الموانئ والنقل البحري.

وقال مكتب شؤون الإعلام بوزارة المواصلات إن «مصلحة الموانئ والنقل البحري ستقوم بإجراء أعمال صيانة سريعة للهبوطات الواقعة في الكورنيش للحد من تفاقم المشكلة إلى حين الانتهاء من الدراسات والتصاميم التي تستهدف تقديم برنامج تنفيذي لمعالجة المشكلة بشكل نهائي».

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