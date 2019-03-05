معيتيق يبحث مع «ميلانيزي» فتح القنصلية الإيطالية في بنغازي

نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق يلتقي وزير خارجية إيطاليا في روما

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق في العاصمة الإيطالية اليوم الثلاثاء وزير خارجية إيطاليا «إينزو مواڤيرو ميلانيزي»، حيث جرى بحث جهود فتح القنصلية الإيطالية في بنغازي.

وأشار بيان نشرته إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزراء إلى أنّ «معيتيق أعرب عن أمله بأن تبذل الحكومة الإيطالية جهودها لفتح القنصلية الإيطالية في بنغازي في أقرب وقت ممكن؛ لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بالمنطقة الشرقية، واستمرار العمل المشترك لملف مكافحة الهجرة غير الشرعية».

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وأضاف البيان أنّ اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية، استعرض مستجدات العملية السياسية في ليبيا، والتأكيد على دعم العملية الانتخابية واستقلالية المؤسسات والتبادل السلمي للسلطة.

وخلال الفترة الماضية طالب عدد من أعضاء مجلس النواب البرلمان الإيطالي بضرورة إعادة فتح القنصلية الإيطالية في بنغازي وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بموجب اتفاقية الصداقة الموقعة بين حكومتي البلدين منذ العام 2008.

نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق يلتقي وزير خارجية إيطاليا في روما

نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق يلتقي وزير خارجية إيطاليا في روما