100 سيارة مسلحة لدعم قوة حماية وتأمين سرت

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 مارس 2019, 04:56 مساء
سيارات تابعة لقوة حماية وتأمين سرت. (صفحة قوة حماية وتأمين سرت على فيسبوك)

أعلنت قوة حماية وتأمين سرت، اليوم الثلاثاء،  تسلمــها لــ«100 سيارة مسلحة» لدعمها، بعد أيام من مطالبتها للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني بصرف المكافآت المالية المستحقة لعناصرها عن العام 2018.

وأوضحت القوة عبر صفحتها على «فيسبوك» أنها «استدعت 50 سيارة مسلحة من قوتها الاحتياطية، فيما أرسلت قوة مكافحة الإرهاب 50 سيارة أخرى كدعم للقوة في مهامها الموكلة إليها وحفظ الأمن والاستقرار».

وأكدت قوة حماية وتأمين سرت أنها قامت اليوم بـ«دوريات روتينية تمشيطية شرق وجنوب وغرب المدينة والأودية المتاخمة لها من أبوقرين، جارف، وادي زمزم ووادي بي والحنيوة».

وأشارت إلى أنه «بالرغم من انعدام الإمكانيات وعدم توفر الدعم اللازم وعدم صرف المرتبات لأكثر من 14 شهرًا إلا أن القوة ما زالت تقوم بواجباتها المكلفة بها من تأمين المدينة وضواحيها منعًا لأي اختراق».

اقرا أيضا: قوة حماية وتأمين سرت تطالب المجلس الرئاسي بصرف مستحقاتها المالية للعام 2018

وكانت قوة حماية وتأمين سرت، طالبت رئيس المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، بصرف المكافآت المالية المستحقة للعام 2018، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال الأضرار والتعويضات والنثريات الخاصة بالقوة، وفق بيان أصدرته يوم الأحد.

وتأسست قوة حماية سرت بموجب قرار رئيس المجلس الرئاسي رقم 18 الصادر في 24 مارس 2017، عقب انتصار القوات المشاركة في عملية «البنيان المرصوص» على تنظيم «داعش» واستعادة السيطرة على مدينة سرت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ثلاثة وعود من القنطري للطفل الليبي بطل أفريقيا للشطرنج
رياضة محلية
كاركاتير خيري - تطهير سورية والعراق من «داعش»
كاريكاتير
السراج يُنهي الخدمة العسكرية لرئيس الأركان المقال عبدالرحمن الطويل
ليبيا
«هيا نقرأ» حملة لنشر ثقافة المعرفة والوعي في بنغازي
ليبيا
من معسكرات التأهيل إلى المصانع.. مسلمون في الصين يجبرون على العمل مقابل أجور ...
دولى
«الليبية للحديد والصلب» ترفع أسعار منتجاتها بنسبة 20%
ليبيا
ليبيا مدعوة لتغذية قاعدة بيانات للمقاتلين الإرهابيين
ليبيا
تقرير: طائرات تجسس أميركية تنطلق من بلدة تونسية لملاحقة الفارين من ليبيا
ليبيا
كاركاتير حليم - عندك دستور؟!
كاريكاتير
كاركاتير خيري - رالي المصالح في ليبيا
كاريكاتير
ليلة الأبطال: الزناد يسقط خصمه الكوبي بالقاضية في الجولة الرابعة
رياضة محلية
تحالف القوى الوطنية يطالب البعثة الأممية بإطلاع كـل الليبيين على «اتفاق أبوظبي»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الثوم لعلاج جرثومة المعدة