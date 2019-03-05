الإفراج عن اللواء أحمد العريبي

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الثلاثاء 05 مارس 2019, 04:50 مساء
القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر يستقبل اللواء أحمد العريبي عقب إطلاق سراحه

أكدت عائلة اللواء أحمد العريبي، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن نائب رئيس المخابرات العامة الذي جرى توقيفه في 2 أكتوبر الماضي 2018 من محل إقامته بمنطقة أرض لملوم في مدينة بنغازي.

وقالت سعاد العريبي في اتصال هاتفي مع «بوابة الوسط» إنّ اللواء أحمد العريبي وصل إلى منزله اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، مؤكدة أنه بصحة جيدة.

ونشرت العريبي صورة تجمع شقيقها والقائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، الذي استقبله عقب إطلاقه.

عائلة العريبي: القيادة العامة تنفي علمها بمكان وجوده

وكان مسلحون مجهولون يرتدون زيًا عسكريًا يستقلون سيارات عسكرية، اقتحموا منزل العريبي واقتادوه رفقة نجله إلى جهة مجهولة بعد إطلاق الرصاص على واجهة المنزل باتجاه «كاميرات» المراقبة، قبل أن يتم الإفراج عن الشاب أحمد العريبي في 18 نوفمبر الماضي.

وخلال الفترة الماضية بذل شيوخ وأعيان القبيلة مساعٍ لإطلاق سراح العريبي، لكن جرى اليوم إطلاق سراحه، دون معرفة الأسباب التي استدعت توقيفه أو تفاصيل الفترة الماضية.

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