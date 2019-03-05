سفير ألمانيا يتفقد موقع مشروع تموله بلاده للتخلص من الوقود السام في غريان

جانب من الزيارة (البعثة الأممية)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا زيارة رتَّـبتها دائرة الأعمال المتعلقة بالألغام لسفير ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفكزا، وذلك لإطلاعه على سير المشروع الممول من الخارجية الألمانية لتجهيز موقع التخلص من وقود الصواريخ السام في مدينة غريان.

ووفق ما أوضحت البعثة الأممية، استمع السفير إلى مخاوف أهالي غريان حول الآثار الصحية وتهديدات السلامة. كما عبّــر عن دعمه لعمل الدائرة.

وقال أوفكزا معلقًا على الزيارة التي جرت قبل يومين، بتغريدة له على «تويتر»، «نشاطر القلق الصحي والبيئي لحراس الموقع والسكان المحليين». وأضاف أن ألمانيا «تدعم جهود دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام لتأمين الوقود والتخلص منها. هذا الأمر يحتاج مزيدًا من الجهود والتنسيق».

جانب من الزيارة (حساب السفير بتويتر)

جانب من الزيارة (حساب السفير بتويتر)

جانب من الزيارة (حساب السفير بتويتر)