عميد سرت يبحث مع منسق اللجنة الدولية للإغاثة مشروعات الصيانة بالمدينة

عميد بلدية سرت مختار المعداني. (الإنترنت)

بحث عميد بلدية سرت مختار المعداني بديوان البلدية، مع منسق اللجنة الدولية للإغاثة دافيد شوستر، اليوم الثلاثاء، عددًا من الملفات الخاصة بعمل مشروعات صيانة المراكز الصحية بسرت وضواحيها.

وقال الناطق باسم المجلس البلدي سرت محمد الأميل، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن اللقاء بحث عددًا من الملفات الخاصة بعمل مشروعات صيانة المراكز الصحية بسرت وضواحيها، والمشروعات المقترحة مستقبلاً للصيانة وأعمال التوسعة والتجهيز ومركز سرت لعلاج الأورام، بالإضافة إلى الاتفاق على مناقشة زيادة التنسيق بين بلدية سرت والجنة الدولية للإغاثة.

وعقب الاجتماع تجول وفد اللجنة الدولية للإغاثة بالمدينة، واطلع على حجم الدمار الذي لحق بها.