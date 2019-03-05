«هيكلة المؤسسات» تبحث وضع حلول للتضخم الوظيفي في وزارة الزراعة

إیمان بن یونس خلال لقائه وزیر الزراعة والثروة الحیوانیة والبحریة. (صورة من إدارة التواصل)

بحثت وزير الدولة لشؤون ھیكلة المؤسسات الدكتورة إیمان بن یونس، مع وزیر الزراعة والثروة الحیوانیة والبحریة الدكتور أبوبكر المنصوري، ومستشار رئیس المجلس الرئاسي لشؤون الزراعة الدكتور خالد بن محمود، إعادة هيكلة الوزارة.

وقالت إدارة التواصل والإعلام بمجلس الوزاء، في بيان صادر عنها اليوم، إن اللقاء الذي عُـقد بديوان رئاسة الوزراء، اليوم، تضمن الحدیث حول إعادة ھیكلة الوزارة بما یتوافق مع خطة التطویر المؤسسي المطبقة وتفعیل المؤسسات، من خلال دورھا في تحقیق التنمیة الزراعیة بما یتماشى مع خطط التنمیة المستدامة للزراعة للعام 2030 وفقاً للإطار الاستراتیجي لمنظمة الأغذیة والزراعة «الفاو».

كما تضمن اللقاء، علاقة الوزارة بالمؤسسات ذات العلاقة، مثل ھیئة الموارد المائیة، وكذلك المؤسسات التابعة للوزارة مثل جھاز استثمار میاه النھر الصناعي.

وناقش الوزیر، التحدیات القائمة التي من أھمھا التضخم الوظیفي، وكیفیة وضع حلول له، والمشروعات الاستراتیجیة المتوقفة، خاصة أنه يجب أن يكون للوزارة دور كبیر في تحقیق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الوطني.