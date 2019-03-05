90 نائبا يحضرون جلسة «صلح» بعد أن حلت «اللكمات» محل الكلمات في جلسة أمس

إحدى جلسات مجلس النواب الليبي. (أرشيفية: الإنترنت)

استأنف مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلسته بحضور أكثر من 90 نائبًا، بمحاولة صلح بين الأعضاء الذين تراشقوا بالألسن مساء أمس، على خلفية تقدم وزراء معنيين لأداء اليمين القانونية، بعد منحهم الثقة من قبل نواب لا يتجاوز عددهم 10.

وقال أحد أعضاء المجلس الذين حضروا اليوم، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الجلسة التي كانت رئاسة هيئة النواب فيها مكتملة، بدأت بمحاولة صلح بين الأعضاء، ومن ثم الوصول إلى اتفاق بخصوص القرارات التي صدرت عن المجلس، الأسبوع الماضي.

وبحسب النائب، فقد حصلت واقعة التلاسن التي تطورت إلى حد تبادل اللكمات بين بعض الأعضاء، بسبب اعتراض بعض النواب على اتخاذ زملاء لهم «لا يتجاوز عددهم الـ10 نواب» في الجلسة الماضية، قرارات بمنح الثقة لأربع وزراء في الحكومة الموقتة، رغم تأكيدات النائب الأول بعدم عقد الجلسة، نظرًا لعدم تمكن نواب المنطقة الغربية والجنوبية من الحضور إلى طبرق، بسبب سوء الأحوال الجوية، وعدم وجود رحلات جوية».

وتابع النائب، أن «الخلاف تطور إلى شجار بالأيدي بين بعض الأعضاء عندما تقدم الوزراء المعنيون لأداء اليمين القانونية».