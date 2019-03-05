جامعة بيزا الإيطالية تنظم دورة تدريبية لعدد من الموظفين الليبيين

بروكسل - بوابة الوسط: علي أوحيدة | الثلاثاء 05 مارس 2019, 02:50 مساء
جامعة سانت آنا في مدينة بيزا بمقاطعة توسكانا الإيطالية. (أرشيفية: الإنترنت)

أطلقت جامعة سانت آنا في مدينة بيزا بمقاطعة توسكانا الإيطالية بدءًا من أمس الإثنين، دورة تدريبية لعدد من الموظفين الليبيين الذين سيشاركون في صياغة التشريعات، التي ستعمل بها البلاد بعد إتمام عملية المصالحة الوطنية في البلاد.

وتعد صياغة هذه النصوص واحدة من أكثر الأنشطة حساسية في المرحلة الانتقالية، ومرحلة بسط الاستقرار المنتظرة.

وقال مصدر في جامعة بيزا إن البرنامج يتضمن مناقشة الجوانب المختلفة المتعلقة بالعملية التشريعية، بما في ذلك المحاضرات التقليدية ونقاشات المواجهة والتفاعل الديناميكي بين المشاركين والمدرسين.

وتشمل الدورة محاضرات من العديد من الخبراء المتخصصين في تسهيل العلاقات بين الحكومة والبرلمان والرأي العام، وأيضًا توفير ندوة لرجال الأعمال بتنسيق من أندريا دي غوتري مديرة قسم الشؤون القانونية والسياسية.

وقال المصدر نفسه إن الدورة على قدر كبير من الأهمية، وتأتي في سياق الأخبار الأخيرة بشأن بلورة اتفاقية في ليبيا بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر حول العملية الانتخابية.

وفي سياق هذا التوازن الهش تبدو الحاجة إلى تدريب الموظفين المسؤولين لصياغة المقترحات التشريعية وتحليلها ضرورية، ويتطلب تحقيق الاستقرار في البلاد أيضًا تدريب الكوادر الذين سيكونون مسؤولين عن إعادة تنظيم الهياكل السياسية، مثل البرلمان الليبي، والتي يجب أن تلعب دورًا كبيرًا، حتى في إدارة الهجرة وفق المسؤولين الإيطاليين.

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