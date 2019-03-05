محكمة ليبية تبرئ 7 بحارة فلبينيين محتجزين منذ 19 شهرًا

المحكمة العليا في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

برأت المحكمة العليا في ليبيا، الأحد الماضي، 7 بحارة فلبينيين وأمرت بالإفراج عنهم بعد احتجازهم في ليبيا لنحو 19 شهرًا بتهمة تهريب الوقود.

ورحبت وزارة الخارجية الفلبينية بقرار المحكمة الليبية بتبرئة الفلبينيين السبعة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلبينية الرسمية.

وقال القائم بأعمال سفير الفلبين لدى ليبيا، ماردومل سيلو، إن السفارة تلقت نسخة من قرار المحكمة، الأحد الماضي، مضيفًا أن السفارة تنسق الآن مع السلطات الليبية عملية إعادة البحارة إلى وطنهم.

وكانت محكمة درجة أولى أصدرت في السابق حكمًا بالسجن أربع سنوات بحق البحارة السبعة بتهمة تخريب الاقتصاد؛ لأنه يزعم أنهم كانوا يحاولون تهريب 6 ملايين لتر من الوقود.



والبحارة السبعة هم ضمن 20 آخرين كانوا على متن ناقلة نفط ترفع علم ليبيريا أوقفها خفر السواحل الليبي في أغسطس من العام 2017 قبالة منطقة أبو كماش غرب العاصمة طرابلس. وأُفرج في فبراير من العام الماضي على 13 منهم.

وبحسب وكالة الأنباء الفلبينية فإن عبد الله ماماو مستشار الرئاسة الفلبينية لشؤون العمالة المهاجرة وشؤون المسلمين سيسافر إلى ليبيا، الجمعة المقبل الموافق 8 مارس، كممثل لوزير الخارجية لاستقبال البحارة السبعة.

ومن جهته، عبر وزير الخارجية الفلبيني، تيودورو لوكسين، عن امتنانه للحكومة الليبية، وقال لوكسين في تغريدة على حسابه على «تويتر»: «إن النظام القضائي يعمل في ليبيا حقًّا»، معبرًا عن أمله في زيارة البلد قريبًا.

http://www.pna.gov.ph/articles/1063623