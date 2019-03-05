باشاغا يحذر من إعادة «داعش» تنظيم صفوفه ويطلب مساعدة واشنطن لتخطي الانقسامات

وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا. (صورة من داخلية الوفاق)

قال وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، إن ليبيا تحتاج إلى مزيد المساعدة من الولايات المتحدة لتخطي انقساماتها السياسية، محذرًا من أن تنظيم «داعش» كان يستفيد من الفوضى لإعادة تنظيم صفوفه.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» الأميركية عن باشاغا قوله، في مقابلة أثناء وجوده في تونس، «ينبغي على الولايات المتحدة أن تلقي بثقلها خلف مسعى لإنهاء الانقسامات السياسية»، مضيفًا: «يوجد خطر جسيم، لأننا لسنا قادرين على محاربتهم (عناصر داعش) بأنفسنا بطريقة مثالية طالما ظلَّت الانقسامات باقية».

وذكرت الوكالة أنه في حين أن «الحرب التي تدعمها واشنطن ضد «داعش» في العراق وسورية أدت إلى تقليل مساحات الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم، فإن مسلحيه يستخدمون الصحراء الليبية لإعادة تنظيم صفوفهم رغم حملة مكافحة الإرهاب المدعومة من الولايات المتحدة، التي أسفرت عن طردهم من مدينة سرت الساحلية».

ويقول وزير الداخلية باشاغا: «رغم أن حملة مكافحة الإرهاب في سرت دمرت البنى التحتية لتنظيم داعش، فإن الحقيقة هي أن العديد من أعضاء داعش تسللوا إلى الصحراء قبل انتهاء المعركة لتحرير سرت».

وتابع أن «أعضاء من داعش من العراق وسورية انضموا إليهم (الفارون من سرت) وأنهم بدأوا في التنقل في الجوار بالصحراء، وتنظيم أنفسهم».

وقال محللون إن «واشنطن سحبت نفسها من الجهود الأوسع لإحلال الاستقرار في البلد، وتركت تلك المهمة إلى الدول الأوروبية وجيران ليبيا العرب بدلًا عنها، إلى جانب الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة ودعوتها لتنظيم انتخابات»، بحسب «بلومبرغ».

وقالت الوكالة: «لم يكن أحد قادرًا على تحقيق تقدم ملحوظ أو مستدام في المصالحة بين حكومة الوفاق الوطني وقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر»، مضيفة أن «الخلاف يعمق المشكلات التي تواجهها ليبيا».

وقال باشاغا: «سيكون الأمر مكلفًا لنا كليبيين وللولايات المتحدة، الملتزمة بموجب قوانينها بقتال تنظيمي القاعدة وداعش»، مضيفًا: «يتحتم على الولايات المتحدة إيلاء الاهتمام للملف السياسي الليبي لضمان التوصل لاتفاق سياسي».

وظهر تنظيم «داعش» للمرة الأولى في شرق ليبيا تلك «المنطقة التي كانت حافلة بالحركات المتطرفة» بعد سقوط معمر القذافي في العام 2011، ثم انتشر التنظيم في اتجاه غرب ليبيا مخلفًا دمارًا وقتلى.

وأعلن التنظيم العام الماضي مسؤوليته عن عدد من الهجمات، بما في ذلك هجوم على مقر اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الخارجية ومقر المؤسسة الوطنية الليبية للنفط.

وتشن المقاتلات دون طيار الأميركية، التابعة للقيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، ضربات جوية على أهداف لتنظيم «داعش» في ليبيا.