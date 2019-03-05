صعود الدولار واليورو في السوق الموازية

ارتفعت أسعار صرف العملات الدولية الرئيسية الأكثر تداولًا بالسوق الموازية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء.

وصعد سعر صرف الدولار الأميركي إلى 4.21 دينار، مقارنة بـ 4.18 دينار أمس بفارق 3 قروش، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وارتفع سعر اليورو بفارق 3 قروش أيضًا، مسجلاً 4.74 دينار مقارنة بـ4.71 دينار، فيما صعد الجنيه الإسترليني إلى 5.38 دينار مقابل 5.36 دينار أمس بفارق قرشين اثنين.

وصعدت الليرة التركية إلى 0.78 دينار مقارنة بـ0.77 دينار أمس، والدينار التونسي إلى 1.34 دينار ليبي مقارنة بـ1.33 دينار ليبي، بفارق قرش واحد لكل من العملتين التركية والتونسية.